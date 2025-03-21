«Отправим по частям»: Российский музыкант рассказал о письмах с угрозами из Киева
Пианист Крамер рассказал о письмах с угрозами с Украины после начала СВО
Даниил Крамер. Обложка © TACC / Станислав Красильников
Народный артист России Даниил Крамер рассказал, что после начала специальной военной операции (СВО) начал получать письма с угрозами из Киева. Всё началось после того, как пианист сообщил, что не собирается уезжать из России. Интервью с джазменом опубликовало РИА «Новости».
«Мне даже из Киева написали: «Когда ты приедешь в Киев, не забудь взять с собой полиэтиленовый мешок, чтобы было, в чём тебя обратно отправить по частям», — поделился музыкант.
По его словам, большинство зарубежных коллег были уверены, что Крамер покинет Россию с началом СВО. Пианист добавил, что практически никто не спрашивал у него, уедет он из РФ или нет. Все спрашивали, когда он это сделает.
Ранее блогер Артур Бабич отрёкся от Украины и приехал за российским паспортом. Он также попросил СМИ больше не называть его украинским тиктокером. По его словам, уже совсем скоро Россия официально станет его домом. Выбор Бабича связан с желанием развивать свой контент и аудиторию в стране, где он чувствует больше возможностей для творчества. После начала СВО тиктокер уехал в США, но столкнулся с финансовыми трудностями. Переезд в Армению также не принёс желаемых результатов.