«Отправим по частям»: Российский музыкант рассказал о письмах с угрозами из Киева

Народный артист России Даниил Крамер рассказал, что после начала специальной военной операции (СВО) начал получать письма с угрозами из Киева. Всё началось после того, как пианист сообщил, что не собирается уезжать из России. Интервью с джазменом опубликовало РИА «Новости».

«Мне даже из Киева написали: «Когда ты приедешь в Киев, не забудь взять с собой полиэтиленовый мешок, чтобы было, в чём тебя обратно отправить по частям», — поделился музыкант.

По его словам, большинство зарубежных коллег были уверены, что Крамер покинет Россию с началом СВО. Пианист добавил, что практически никто не спрашивал у него, уедет он из РФ или нет. Все спрашивали, когда он это сделает.