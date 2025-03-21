В центре Киева начались работы по сносу усадьбы Зеленских
«Украинская правда»: В Киеве начали разбирать старинную усадьбу мещан Зеленских
Демонтаж усадьбы Зеленских в Киеве. Обложка © Telegram / Полиция Киева
В Киеве начались работы по сносу усадьбы мещан Зеленских, которая была построена ещё в конце XIX века. По информации издания «Украинская правда» активисты встали на защиту здания и вызвали полицию. Однако правоохранители вмешиваться в происходящее не стали.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что демонтаж оставшейся части здания проводился в соответствии с законом. В связи с этим они не вмешивались в процесс разборки. В настоящее время все работы на территории усадьбы завершены, и нарушений не зафиксировано.
«Правоохранители установили личности рабочих и выяснили, что они осуществляют работы на основании постановления суда о консервации остатков усадьбы для защиты от внешнего воздействия и разрушений», — сообщили в полиции Киева.
Напомним, что усадьбу Зеленских несанкционированно снесли ещё в июле прошлого года. Это здание получило название «усадьба Зеленских» в честь семьи мещанина Евмена Зеленского, которая проживала там до революции. В ноябре киевские власти предлагали восстановить разрушенное историческое здание.