В центре Киева начались работы по сносу усадьбы Зеленских

В Киеве начались работы по сносу усадьбы мещан Зеленских, которая была построена ещё в конце XIX века. По информации издания «Украинская правда» активисты встали на защиту здания и вызвали полицию. Однако правоохранители вмешиваться в происходящее не стали.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что демонтаж оставшейся части здания проводился в соответствии с законом. В связи с этим они не вмешивались в процесс разборки. В настоящее время все работы на территории усадьбы завершены, и нарушений не зафиксировано.

«Правоохранители установили личности рабочих и выяснили, что они осуществляют работы на основании постановления суда о консервации остатков усадьбы для защиты от внешнего воздействия и разрушений», — сообщили в полиции Киева.