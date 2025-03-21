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21 марта, 18:39

В центре Киева начались работы по сносу усадьбы Зеленских

«Украинская правда»: В Киеве начали разбирать старинную усадьбу мещан Зеленских

Демонтаж усадьбы Зеленских в Киеве. Обложка © Telegram / Полиция Киева

Демонтаж усадьбы Зеленских в Киеве. Обложка © Telegram / Полиция Киева

В Киеве начались работы по сносу усадьбы мещан Зеленских, которая была построена ещё в конце XIX века. По информации издания «Украинская правда» активисты встали на защиту здания и вызвали полицию. Однако правоохранители вмешиваться в происходящее не стали.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что демонтаж оставшейся части здания проводился в соответствии с законом. В связи с этим они не вмешивались в процесс разборки. В настоящее время все работы на территории усадьбы завершены, и нарушений не зафиксировано.

«Правоохранители установили личности рабочих и выяснили, что они осуществляют работы на основании постановления суда о консервации остатков усадьбы для защиты от внешнего воздействия и разрушений», — сообщили в полиции Киева.

Напомним, что усадьбу Зеленских несанкционированно снесли ещё в июле прошлого года. Это здание получило название «усадьба Зеленских» в честь семьи мещанина Евмена Зеленского, которая проживала там до революции. В ноябре киевские власти предлагали восстановить разрушенное историческое здание.

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Полина Никифорова
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