Власти Германии объяснили задержание танкера Eventin со 100 тысячами тонн нефти

Танкер Eventin, находящийся в немецком порту, не может продолжить свой путь из-за введенных таможенных ограничений. Об этом сообщил официальный представитель министерства финансов Германии Штеффен Келлер.

«В настоящее время там проходят таможенные меры. И с учётом сложившейся ситуации в области политики безопасности мы не можем давать подробных комментариев по ситуации. <...> Продолжение плавания запрещено», — сказал он на брифинге.

По его словам, сейчас дальнейшие действия в отношении танкера и груза рассматриваются компетентными органами. Давать более подробные комментарии по ситуации в министерстве отказались.