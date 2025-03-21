Власти Германии объяснили задержание танкера Eventin со 100 тысячами тонн нефти
Келлер: Танкеру Eventin в ФРГ запретили продолжать плавание из-за таможенных мер
Танкер Eventin, находящийся в немецком порту, не может продолжить свой путь из-за введенных таможенных ограничений. Об этом сообщил официальный представитель министерства финансов Германии Штеффен Келлер.
«В настоящее время там проходят таможенные меры. И с учётом сложившейся ситуации в области политики безопасности мы не можем давать подробных комментариев по ситуации. <...> Продолжение плавания запрещено», — сказал он на брифинге.
По его словам, сейчас дальнейшие действия в отношении танкера и груза рассматриваются компетентными органами. Давать более подробные комментарии по ситуации в министерстве отказались.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился, что не располагает информацией о данном инциденте. Напомним, что таможня Германии конфисковала танкер Eventin, дрейфовавший в Балтийском море. Также были конфискованы около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро. В конце января Евросоюз внёс судно в список «теневого флота» России.
ТАСС / dpa / Stefan Sauer