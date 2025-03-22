Террористы расправились над прихожанами мечети в Нигере, погибли 44 человека
Почти полсотни мирных жителей погибли в деревне на юго-западе Нигера в результате атаки террористического формирования. По данным местного МИД, в стране объявлен трёхдневный траур.
«В деревне Фонбита террористы совершили варварскую атаку против мечети. Погибли 44 мирных жителя», — говорится в официальном заявлении.
Также недавно всплыли новые детали о подготовке теракта в «Крокусе», в результате которого погибли 145 человек и больше 550 — пострадали. Адвокат одного из обвиняемых сообщил, что террористы присматривались и к другим объектам в Москве. Злоумышленники изучали возможность нападения на Красную площадь и синагогу у «Чистых прудов».
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