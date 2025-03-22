Лавров раскрыл неожиданную деталь первых переговоров России и США в Эр-Рияде
Лавров: Россия и США не готовились к переговорам в Эр-Рияде 18 февраля
Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде, которая состоялась 18 февраля, была проведена спонтанно и не готовилась заранее. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в документальном фильме «Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному».
По словам дипломата, переговоры стали итогом телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Причём именно американец проявил инициативу, осознавая, что это не он «обрубил» отношения между странами, а его предшественник Джо Байден.
«Договорились встречаться в Эр-Рияде. Мы полетели туда через три дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было», — отметил Лавров.
Напомним, что 21 марта Сергею Лаврову исполнилось 75 лет. По случаю юбилея президент России Владимир Путин наградил главного дипломата страны орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.
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