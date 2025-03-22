Лавров раскрыл неожиданную деталь первых переговоров России и США в Эр-Рияде

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде, которая состоялась 18 февраля, была проведена спонтанно и не готовилась заранее. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в документальном фильме «Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному».

По словам дипломата, переговоры стали итогом телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Причём именно американец проявил инициативу, осознавая, что это не он «обрубил» отношения между странами, а его предшественник Джо Байден.