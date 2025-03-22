Депутат госсовета Республики Крым Виктор Жиленко опроверг заявление Владимира Зеленского о якобы «гибели» полуострова из-за «отсутствия туристов». Он подчеркнул, что в регионе продолжается активное развитие туристической инфраструктуры, и за последние годы Крым значительно преобразился, вернув себе статус «всероссийской здравницы».

Депутат напомнил, что в Крыму активно строятся новые гостиницы, а также ведётся реконструкция набережных и расширение пляжей в популярных курортных зонах. По его мнению, эти меры способствуют улучшению качества отдыха и росту турпотока.