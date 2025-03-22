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22 марта, 06:54

Сибирский «яжебатя» задержан за избиение пятиклашек стулом после ссоры с сыном

Жителя Красноярска задержали за избиение одноклассников сына стулом

В Свердловском районе города Красноярска представители Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержали мужчину, которого подозревают в совершении хулиганских действий в отношении двух несовершеннолетних школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мужчину задержали. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего жителя Красноярска по подозрению в совершении хулиганских действий в отношении двух школьников (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в красноярской школе разгорелся скандал после драки между пятиклассниками. 19 марта 2025 года трое пятиклассников поссорились между собой — их словесный конфликт быстро перерос в драку. После конфликта с потасовкой в школу вызвали родителей троих драчунов. Отец одного из мальчиков — 46-летний местный житель — вышел из себя и прямо в кабинете социального педагога набросился на одноклассников сына, со всей силы ударив их стулом. Разъярённый «яжебатя» бил детей по головам и лицам, пока его не скрутила охрана, учителя и другие родители.

После «разбора полётов» пострадавшим детям оказали необходимую медицинскую помощь, а мужчину забрали в отдел для дальнейших разбирательств. В ближайшее время его допросят, а также изберут меру пресечения. Напавший на двоих школьников задержан.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Ольга Сливченко
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