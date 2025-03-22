Если граждане Украины отправятся в Крым, то с удивлением обнаружат массу позитивных изменений на полуострове, которые произошли после воссоединения региона с Россией. Об этом заявил РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя слова Владимира Зеленского о «гибели» полуострова.

«Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России», — пояснил он.

Чиновник подчеркнул, что Крым стал ярким доказательством того, как регион динамично и эффективно развивается после присоединения к РФ.