«Не слушайте бред Зеленского»: В Крыму рассказали, чем могут удивить украинцев
Глава парламента Крыма Константинов: Российский полуостров удивит украинцев
Если граждане Украины отправятся в Крым, то с удивлением обнаружат массу позитивных изменений на полуострове, которые произошли после воссоединения региона с Россией. Об этом заявил РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя слова Владимира Зеленского о «гибели» полуострова.
«Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России», — пояснил он.
Чиновник подчеркнул, что Крым стал ярким доказательством того, как регион динамично и эффективно развивается после присоединения к РФ.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым якобы «умирает» без украинских туристов, которые отдыхали на полуострове до 2014 года. На это сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец ответил, что заявление Зеленского об «умирающей» республике — признак весеннего обострения.
freepik / А.Савин