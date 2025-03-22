«Серая зона»: Эксперт высказался о запрете сделок с недвижимостью за наличные

Далеко не все россияне доверяют банкам, поэтому идея запрета сделок с недвижимостью за наличные ради борьбы с мошенниками может загнать граждан в «серу зону». Об этом заявил директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Валерий Тумин.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он назвал ещё одну причину, из-за которой стоит отказаться от новой идеи. Так, по словам эксперта, запрет безналичных расчётов вынудит граждан дополнительно платить банкам комиссию.