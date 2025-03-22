«Серая зона»: Эксперт высказался о запрете сделок с недвижимостью за наличные
Эксперт Тумин раскритиковал идею запрета сделок с недвижимостью за наличные
Далеко не все россияне доверяют банкам, поэтому идея запрета сделок с недвижимостью за наличные ради борьбы с мошенниками может загнать граждан в «серу зону». Об этом заявил директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Валерий Тумин.
В беседе с радио «Комсомольская правда» он назвал ещё одну причину, из-за которой стоит отказаться от новой идеи. Так, по словам эксперта, запрет безналичных расчётов вынудит граждан дополнительно платить банкам комиссию.
«Если наличные запрещены, остаются только безналичные расчеты — банковские переводы или аккредитивы. Это увеличивает банковские комиссии, усложняет процесс сделки и может затруднить покупку», — подчеркнул специалист.
Ранее риелтор объяснил, как изменится российский рынок недвижимости с 1 апреля. Он обратил внимание на новые ипотечные лимиты Центробанка. Кроме того, россиян предупредили, что с 1-го числа квартиры на вторичном рынке могут подорожать.