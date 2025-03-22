Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 12:35

«Серая зона»: Эксперт высказался о запрете сделок с недвижимостью за наличные

Эксперт Тумин раскритиковал идею запрета сделок с недвижимостью за наличные

Далеко не все россияне доверяют банкам, поэтому идея запрета сделок с недвижимостью за наличные ради борьбы с мошенниками может загнать граждан в «серу зону». Об этом заявил директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Валерий Тумин.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он назвал ещё одну причину, из-за которой стоит отказаться от новой идеи. Так, по словам эксперта, запрет безналичных расчётов вынудит граждан дополнительно платить банкам комиссию.

Владельцам приватизированного жилья напомнили о важных изменениях в 2025 году
Владельцам приватизированного жилья напомнили о важных изменениях в 2025 году

«Если наличные запрещены, остаются только безналичные расчеты — банковские переводы или аккредитивы. Это увеличивает банковские комиссии, усложняет процесс сделки и может затруднить покупку», — подчеркнул специалист.

Россиян предупредили об изменении цен на квартиры из-за новых лимитов ЦБ
Россиян предупредили об изменении цен на квартиры из-за новых лимитов ЦБ

Ранее риелтор объяснил, как изменится российский рынок недвижимости с 1 апреля. Он обратил внимание на новые ипотечные лимиты Центробанка. Кроме того, россиян предупредили, что с 1-го числа квартиры на вторичном рынке могут подорожать.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости экономики
  • недвижимость
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar