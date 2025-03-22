«Бог уберёг нас»: Пережившая теракт в «Крокусе» рассказала, как её спас 14-летний сын

Год назад, 22 марта 2024 года, фотограф Юлия Корышева вместе с сыном Львом оказалась в эпицентре террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Смогла они смогла благодаря мужеству и героизму своего наследника.

По словам женщины, сын во время давки помог ей протиснуться на улицу. Кроме того, Лев смог оказать помощь и другим людям, отметила Юлия. Она подчеркнула, что восстановление заняло несколько месяцев, трагедия оставила глубокий след в их жизни.