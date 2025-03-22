«Бог уберёг нас»: Пережившая теракт в «Крокусе» рассказала, как её спас 14-летний сын
Пережившая теракт в «Крокусе» благодаря сыну россиянка рассказала о его героизме
Юлия Корышева с сыном Львом. Обложка © URA.ru/Юлия Корышева
Год назад, 22 марта 2024 года, фотограф Юлия Корышева вместе с сыном Львом оказалась в эпицентре террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Смогла они смогла благодаря мужеству и героизму своего наследника.
«Бог уберёг нас, мы не пострадали физически», — подчеркнула собеседница URA.ru.
По словам женщины, сын во время давки помог ей протиснуться на улицу. Кроме того, Лев смог оказать помощь и другим людям, отметила Юлия. Она подчеркнула, что восстановление заняло несколько месяцев, трагедия оставила глубокий след в их жизни.
Напомним, год назад, 22 марта, произошёл страшный теракт в концертном зале «Крокус». Четверо вооружённых людей ворвались в здание и начали расстреливать людей, а затем утроили пожар. Жертвами террористической атаки стали 145 человек, более 550 пострадали. 22 марта 2025 года у «Крокуса» открыли мемориал в память о жертвах теракта. В то же время СК назвал организаторов теракта.