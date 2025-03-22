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Регион
22 марта, 12:18

Захарова пригрозила Украине новыми «ударами возмездия» за подрыв газопровода

Захарова: Россия имеет право симметрично ответить на удары ВСУ по энергообъектам

Россия имеет полное право дать симметричный ответ на украинские удары по энергетической инфраструктуре. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте ведомства.

«Чётко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — сказано в тексте.

Захарова подчеркнула, что киевские власти в очередной раз показали свою неготовность остановить боевые действия. Она напомнила, что в 2022 году Киев также устроил череду провокаций, преследуя цель сорвать переговоры с Москвой. Дипломат резюмировали, что и сейчас власти Украины совершают вероломные атаки на Россию, несмотря на договорённости с Вашингтоном.

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Напомним, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа». Именно через эту станцию проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Удар по ГИС произошёл на фоне договорённости о временно прекращении атак на энергетические объекты. В Кремле отметили, что приказ президента России Владимира Путина о запрете нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины продолжает действовать, и ВС РФ его выполняют.

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Telegram / МИД РФ

Татьяна Миссуми
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