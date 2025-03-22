Захарова пригрозила Украине новыми «ударами возмездия» за подрыв газопровода

Россия имеет полное право дать симметричный ответ на украинские удары по энергетической инфраструктуре. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте ведомства.

«Чётко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — сказано в тексте.

Захарова подчеркнула, что киевские власти в очередной раз показали свою неготовность остановить боевые действия. Она напомнила, что в 2022 году Киев также устроил череду провокаций, преследуя цель сорвать переговоры с Москвой. Дипломат резюмировали, что и сейчас власти Украины совершают вероломные атаки на Россию, несмотря на договорённости с Вашингтоном.