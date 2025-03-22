Выжившая в «Крокусе» москвичка уже год носит с собой записку на случай смерти
Пострадавшие женщины, которые выжили в жуткой кровавой бойне в «Крокус Сити Холле», рассказали, как их жизнь сложилась спустя год после теракта. Лия и Екатерина теперь считают 22 марта вторым днём рождения. Об их историях рассказал Telegram-канал Mash.
Пострадавшие в «Крокусе» Лия и Екатерина. Видео © Telegram / Mash
Одна из пострадавших Лия чудом не погибла в концертном зале — ей удалось избежать встречи с террористами. Более того, женщина помогала другим, вывозя пострадавших на автомобиле. Она рассказала, что больше всего в тот момент переживала за питомцев — самоеда и шпицесамоеда. Буквально сразу после теракта Лия положила в карман записку на случай своей смерти.
Записка, которую Лия теперь всегда носит с собой. Обложка © Telegram / Mash
«Если вы это читаете, значит, со мной что-то случилось. У них короткие лапки, они не смогут выжить одни! Пожалуйста, заберите их и отвезите к моим родителям. Не бойтесь, они не кусаются! Не оставляйте их надолго одних», – написано на бумажке, которую уже год носит с собой женщина.
Собаки Лии — самоед и шпицесамоед. Обложка © Telegram / Mash
Другая пострадавшая Екатерина во время стрельбы находилась на верхнем этаже и выбиралась из «Крокуса» через пожарный выход. После случившегося она начала помогать другим пострадавшим справляться с последствиями и призывает знакомых изучать основы безопасности жизнедеятельности, ведь навыки действия в экстренных ситуациях необходимы каждому.
После трагедии Екатерине поставили диагноз ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Женщине стало сложно сосредоточиться, а также возникли проблемы с лёгкими.
Напомним, что сегодня Россия вспоминает страшный теракт, который случился ровно год назад — 22 марта 2024 года. Четверо вооружённых мужчин ворвались в здание и начали стрельбу по людям, после чего подожгли помещение. В результате террористической атаки погибли 145 человек, более 550 получили ранения. Сегодня, 22 марта, у «Крокуса» был открыт мемориал в память о жертвах этого ужасного происшествия. В то же время Следственный комитет назвал организаторов теракта.