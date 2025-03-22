Хакеры взломали литовский сайт подготовки к экстремальным ситуациям

Хакеры взломали литовский сайт, посвящённый подготовке к экстремальным ситуациям. Об этом сообщил противопожарно-спасательный департамент при МВД республики.

«Ссылка, по которой было осуществлено несанкционированное проникновение, отключена, доступ к информации временно прекращён», — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник департамента, генерал Ренатас Пожела, в настоящее время устанавливаются детали происшествия и объём причинённого ущерба. Он добавил, что на основании изученной информации в понедельник будет принято решение о необходимости начала предварительного следствия по данному делу.