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22 марта, 15:02

Хакеры взломали литовский сайт подготовки к экстремальным ситуациям

Хакеры взломали литовский сайт, посвящённый подготовке к экстремальным ситуациям. Об этом сообщил противопожарно-спасательный департамент при МВД республики.

«Ссылка, по которой было осуществлено несанкционированное проникновение, отключена, доступ к информации временно прекращён», — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник департамента, генерал Ренатас Пожела, в настоящее время устанавливаются детали происшествия и объём причинённого ущерба. Он добавил, что на основании изученной информации в понедельник будет принято решение о необходимости начала предварительного следствия по данному делу.

Илон Маск: IP-адреса атаковавших X хакеров указывают на Украину
Илон Маск: IP-адреса атаковавших X хакеров указывают на Украину

Ранее Life.ru сообщал, что жители домов застройщика ПИК в Москве уже сутки сидят без интернета из-за сбоя у провайдера. Выяснилось, что причиной сбоя стала хакерская атака. В Роскомнадзоре сообщали, что специалисты пытались оперативно её отразить.

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Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Александра Мышляева
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