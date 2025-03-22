Хакеры взломали литовский сайт подготовки к экстремальным ситуациям
Хакеры взломали литовский сайт, посвящённый подготовке к экстремальным ситуациям. Об этом сообщил противопожарно-спасательный департамент при МВД республики.
«Ссылка, по которой было осуществлено несанкционированное проникновение, отключена, доступ к информации временно прекращён», — говорится в сообщении.
Как сообщил начальник департамента, генерал Ренатас Пожела, в настоящее время устанавливаются детали происшествия и объём причинённого ущерба. Он добавил, что на основании изученной информации в понедельник будет принято решение о необходимости начала предварительного следствия по данному делу.
Ранее Life.ru сообщал, что жители домов застройщика ПИК в Москве уже сутки сидят без интернета из-за сбоя у провайдера. Выяснилось, что причиной сбоя стала хакерская атака. В Роскомнадзоре сообщали, что специалисты пытались оперативно её отразить.
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