Украинцы начали получать «чёрные метки» от электронной системы воинского учёта
Электронная система воинского учёта на Украине, в которую входят реестр военнообязанных «Оберег» и личный кабинет призывника «Резерв+», начала присваивать некоторым пользователям особые метки, фактически приравнивающиеся к получению повестки. Об этом сообщило местное издание «Страна».
В профилях некоторых военнообязанных украинцев появляется требование обновить военно-учётные данные. Однако при попытке обновления система генерирует сообщение с красной полосой, указывающее на нарушение правил воинского учета. Это автоматически делает невозможным оформление бронирования, а при проверке документов такого человека могут задержать на блокпосту, выдать повестку и отправить на медкомиссию.
Юристы пояснили, что такая пометка появляется у тех, кому ранее направлялась повестка, но они на неё не явились. В результате в систему вносятся данные о розыске человека. Однако многие украинцы утверждают, что не получали повесток и не знали о них.
«Есть много случаев, когда «Укрпочта» не доставляла повестки, и военнообязанные ничего о них не знали. Но в «Обереге» автоматически фиксировалась неявка, поэтому в «Резерве+» появляются специальные значки», — сообщил изданию юрист.
Владельцы компаний, оформляющих бронь для своих сотрудников, рассказали, что появление такой отметки делает невозможным получение брони, даже если документы на неё были поданы заранее. Этой ситуацией активно пользуются сотрудники территориальных центров комплектования, вымогая взятки за снятие пометок или оформление брони.
Вряд ли такое «обновление» порадует украинцев. Деятельность ТЦК и так зачастую порождает жёсткую ответную реакцию граждан Незалежной. Так, недавно в Кременчуге мужчина стал сопротивляться силовой мобилизации и открыл огонь из травматического пистолета по военкому. А в Харькове появилась целая «группа мстителей», которая поджигает автомобили ТЦК и оказывает им вооружённое и физическое сопротивление.
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