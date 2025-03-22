Украинцы начали получать «чёрные метки» от электронной системы воинского учёта

Электронная система воинского учёта на Украине, в которую входят реестр военнообязанных «Оберег» и личный кабинет призывника «Резерв+», начала присваивать некоторым пользователям особые метки, фактически приравнивающиеся к получению повестки. Об этом сообщило местное издание «Страна».

В профилях некоторых военнообязанных украинцев появляется требование обновить военно-учётные данные. Однако при попытке обновления система генерирует сообщение с красной полосой, указывающее на нарушение правил воинского учета. Это автоматически делает невозможным оформление бронирования, а при проверке документов такого человека могут задержать на блокпосту, выдать повестку и отправить на медкомиссию.

Юристы пояснили, что такая пометка появляется у тех, кому ранее направлялась повестка, но они на неё не явились. В результате в систему вносятся данные о розыске человека. Однако многие украинцы утверждают, что не получали повесток и не знали о них.

«Есть много случаев, когда «Укрпочта» не доставляла повестки, и военнообязанные ничего о них не знали. Но в «Обереге» автоматически фиксировалась неявка, поэтому в «Резерве+» появляются специальные значки», — сообщил изданию юрист.