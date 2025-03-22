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22 марта, 19:42

Новый Премьер Канады хочет распустить парламент

CBC: Премьер Канады Карни намерен распустить парламент и объявить новые выборы

Глава правительства Канады Марк Карни 23 марта планирует запросить у генерал-губернатора роспуск парламента и официальное объявление новой избирательной кампании. Об этом со ссылкой на источники пишет телеканал CBC.

В материале говорится, что выборы назначены на 28 апреля, так как установленный канадским законодательством минимальный срок для избирательной компании составляет 37 дней. При этом согласно закону, голосование должно проводиться в понедельник, а период агитации может длиться от 37 до 51 дня.

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Ранее Марк Карни призвал Москву начать мирные переговоры с Киевом, заверив при этом, что Оттава продолжит военную поддержку Украины. Также он пригласил Владимира Зеленского на саммит G7, который пройдёт на западе Канады в июне.

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Shutterstock / FOTODOM / Iryna Tolmachova

Юрий Лысенко
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