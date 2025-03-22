Новый Премьер Канады хочет распустить парламент

Глава правительства Канады Марк Карни 23 марта планирует запросить у генерал-губернатора роспуск парламента и официальное объявление новой избирательной кампании. Об этом со ссылкой на источники пишет телеканал CBC.

В материале говорится, что выборы назначены на 28 апреля, так как установленный канадским законодательством минимальный срок для избирательной компании составляет 37 дней. При этом согласно закону, голосование должно проводиться в понедельник, а период агитации может длиться от 37 до 51 дня.