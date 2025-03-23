Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Волгограда и Саратова
В аэропортах Волгограда (Гумрак, URWW) и Саратова (Гагарин, UWSG) временно приостановлены приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
В настоящее время воздушные гавани не принимают рейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Ранее, 22 марта, аналогичные ограничения вводились в аэропорту Казани, однако они продлились менее часа. Причина ограничений также была связана с обеспечением безопасности гражданской авиации.
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