Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Волгограда и Саратова

В аэропортах Волгограда (Гумрак, URWW) и Саратова (Гагарин, UWSG) временно приостановлены приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В настоящее время воздушные гавани не принимают рейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.