Водитель погиб и 21 человек пострадал при столкновении автобуса с деревом в Японии
В Японии пассажирский автобус попал в серьёзное ДТП. По информации телеканала NHK, авария случилась ночью на трассе между префектурами Вакаяма и Сайтама. Автобус, следовавший из города Нати-Кацура в Сайтаму, съехал с проезжей части и врезался в дерево.
В результате погиб водитель. 21 пассажир получил травмы различной степени тяжести. На кадрах с места происшествия видно разбитое лобовое стекло автобуса. Причины аварии выясняются.
Автобус столкнулся с деревом в Японии. Обложка © Х / NHK名古屋
Ранее в России, на 199-м километре трассы М-2 в Туле, столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате аварии пострадали десять человек, включая четверых детей в возрасте 3, 6, 12 и 13 лет.
Х / NHK名古屋