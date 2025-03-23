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23 марта, 03:55

Водитель погиб и 21 человек пострадал при столкновении автобуса с деревом в Японии

В Японии пассажирский автобус попал в серьёзное ДТП. По информации телеканала NHK, авария случилась ночью на трассе между префектурами Вакаяма и Сайтама. Автобус, следовавший из города Нати-Кацура в Сайтаму, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате погиб водитель. 21 пассажир получил травмы различной степени тяжести. На кадрах с места происшествия видно разбитое лобовое стекло автобуса. Причины аварии выясняются.

Автобус столкнулся с деревом в Японии. Обложка © Х / NHK名古屋

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Четверо россиян пострадали в ДТП по пути из аэропорта в отель на Пхукете

Ранее в России, на 199-м километре трассы М-2 в Туле, столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате аварии пострадали десять человек, включая четверых детей в возрасте 3, 6, 12 и 13 лет.

Обложка ©

Х / NHK名古屋

Артём Гапоненко
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