Водитель погиб и 21 человек пострадал при столкновении автобуса с деревом в Японии

В Японии пассажирский автобус попал в серьёзное ДТП. По информации телеканала NHK, авария случилась ночью на трассе между префектурами Вакаяма и Сайтама. Автобус, следовавший из города Нати-Кацура в Сайтаму, съехал с проезжей части и врезался в дерево.