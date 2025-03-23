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23 марта, 04:12

В аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на полёты

Ограничения, вводившиеся в аэропортах Волгограда и Саратова, сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме с 6:30 по московскому времени. Во время действия мер на запасной аэродром ушёл один самолёт, следовавший в Волгоград.

Над Волгоградом сбили воздушные цели, направлявшиеся к нефтезаводу
Над Волгоградом сбили воздушные цели, направлявшиеся к нефтезаводу

Аналогичные меры вечером 22 марта вводились в аэропорту Казани, однако они продлились менее часа. Причина ограничений также была связана с обеспечением безопасности гражданской авиации.

Обложка ©

Unsplash / Marco López

Артур Лапсаков
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