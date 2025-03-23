В аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на полёты

Ограничения, вводившиеся в аэропортах Волгограда и Саратова, сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме с 6:30 по московскому времени. Во время действия мер на запасной аэродром ушёл один самолёт, следовавший в Волгоград.