В аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на полёты
Ограничения, вводившиеся в аэропортах Волгограда и Саратова, сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме с 6:30 по московскому времени. Во время действия мер на запасной аэродром ушёл один самолёт, следовавший в Волгоград.
Аналогичные меры вечером 22 марта вводились в аэропорту Казани, однако они продлились менее часа. Причина ограничений также была связана с обеспечением безопасности гражданской авиации.
Обложка ©
Unsplash / Marco López