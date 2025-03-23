В США в двух словах описали унизительное отношение Трампа к Украине
Политолог Галеотти: Трамп считает Украину купленным вассальным государством США
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина — это вассальное государство Америки, которое куплено и оплачено. Об отношении хозяина Белого дому к Киеву рассказал политолог Марк Галеотти, его слова приводит CNN.
«Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что, с точки зрения Трампа, Украина является купленным и оплаченным вассальным государством», — высказался Галеотти.
Политолог уверен, что Штаты не будут координироваться с Украиной по каким-либо переговорам. Скорее всего Америка просто заключит выгодную для себя сделку с Россией и уже перед фактом поставит властей Нзалежной.
Ранее стало известно, что украинская делегация побеседует с представителями США за день до переговоров с РФ. Если встреча с российскими политиками пройдёт 24 марта, то представители Незалежной и Америки увидятся 23 марта в Саудовской Аравии. Известно, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц на саммит не приедут.
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