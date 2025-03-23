Президент США Дональд Трамп считает, что Украина — это вассальное государство Америки, которое куплено и оплачено. Об отношении хозяина Белого дому к Киеву рассказал политолог Марк Галеотти, его слова приводит CNN.

«Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что, с точки зрения Трампа, Украина является купленным и оплаченным вассальным государством», — высказался Галеотти.

Политолог уверен, что Штаты не будут координироваться с Украиной по каким-либо переговорам. Скорее всего Америка просто заключит выгодную для себя сделку с Россией и уже перед фактом поставит властей Нзалежной.