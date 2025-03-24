Врач-гигиенист назвала три неожиданных преимущества обычной зубной щётки перед электрической

Электрические зубные щётки стремительно завоевали популярность, обещая революцию в уходе за полостью рта. Оснащённые передовыми технологиями, от вращающихся и пульсирующих движений до звуковых вибраций, они действительно способны удалять налёт эффективнее, чем обычные щётки. Дополнительные функции, такие как встроенные таймеры, сенсоры давления и различные режимы чистки, делают их ещё более привлекательными для тех, кто заботится о здоровье своих зубов.

Рекомендации стоматологов и активная реклама укрепляют доверие к этим устройствам, создавая ощущение, что электрическая щётка — это путь к идеальной улыбке. Но так ли она безобидна, как кажется на первый взгляд? Об этом Life.ru спросил у врача-гигиениста клиники «Мегастом» Ирины Гришиной.

Среди недостатков электрических щёток наш эксперт назвала, во-первых, стоимость: помимо самой щётки, придётся регулярно менять насадки, а в случае поломки покупать новую модель. Во-вторых, зависимость от электричества или батареек делает такие устройства менее надёжными в непредвиденных ситуациях. И наконец, сила воздействия: даже с датчиком давления некоторые щётки могут быть слишком агрессивными, травмируя эмаль и раздражая дёсны. По словам стоматолога, далеко не факт, что стоит слепо доверять технологиям. Порой лучше вернуться к проверенной классике.

Несмотря на очевидные преимущества, электрические зубные щётки могут стать причиной повреждения эмали и раздражения дёсен, если пользоваться ими неправильно. Высокоскоростные вращения и вибрации, особенно при сильном нажатии, постепенно истончают эмаль и травмируют мягкие ткани. А слишком жёсткие щетинки или чрезмерно интенсивная чистка только усиливают этот эффект. Врач-гигиенист Ирина Гришина

Чтобы минимизировать риск, собеседница Life.ru рекомендует соблюдать технику чистки: держите щётку под углом 45 градусов к линии дёсен, не давите на зубы — позвольте щётке без вашей помощи сделать свою работу. Выбирайте мягкие щетинки и небольшие насадки, чтобы легко добираться до труднодоступных мест. Регулярные визиты к стоматологу помогут вовремя заметить и предотвратить возможные проблемы, а чередование электрической и обычной щёток позволит снизить нагрузку на эмаль и сохранить здоровье полости рта.

«В конечном счёте ключ к идеальной чистке — это баланс между технологиями и бережным отношением к собственным зубам», — заключила Гришина.