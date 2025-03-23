Разговор Путина и Трампа
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Регион
23 марта, 09:48

Песков: Путин был один во время телефонного разговора с Трампом

Во время последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин был один. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Это была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая атмосфера, это действительно так», — добавил представитель Кремля.

Трамп рассказал о «дискуссиях» по телефону с Путиным
Трамп рассказал о «дискуссиях» по телефону с Путиным

Напомним, Путин говорил с Трампом 15 марта, диалог длился более двух часов. Главы государств обсудили отношения между сторонами и поговорили об Украине. Политики могут провести очные переговоры уже в ближайшие месяцы. Ранее в Кремле раскрыли возможные темы ближайших диалогов РФ и США. На грядущей встрече технических групп планируется обсудить, в том числе, ряд вопросов, касающихся разрешения конфликта на Украине. Одной из ключевых тем обсуждения станет восстановление черноморской инициативы.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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