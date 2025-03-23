Песков: Путин был один во время телефонного разговора с Трампом

Во время последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин был один. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Напомним, Путин говорил с Трампом 15 марта, диалог длился более двух часов. Главы государств обсудили отношения между сторонами и поговорили об Украине. Политики могут провести очные переговоры уже в ближайшие месяцы. Ранее в Кремле раскрыли возможные темы ближайших диалогов РФ и США. На грядущей встрече технических групп планируется обсудить, в том числе, ряд вопросов, касающихся разрешения конфликта на Украине. Одной из ключевых тем обсуждения станет восстановление черноморской инициативы.