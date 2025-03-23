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23 марта, 12:22

«Разрушает стереотипы»: В ГД оценили слова президента МОК о конфликте РФ и Украины

Депутат Журова поддержала позицию президента МОК о конфликте России и Украины

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова поддержала позицию нового президента МОК Кирсти Ковентри о конфликте России и Украины. Парламентарий высоко оценила стремление чиновницы допустить российских спортсменов до международных соревнований.

«Она сказала правильную вещь для президента Олимпийского комитета, может быть, поэтому она и выиграла: что конфликт между Россией и Украиной — это не только конфликт между ними, и спортсмены других стран, в том числе, страдать от этого не должны», — отметила Журова.

Она также подчеркнула в беседе с «Газетой.ru», что Ковентри, будучи белой женщиной из Африки на посту президента МОК, «разрушает стереотипы». Депутат полагает, что новая глава МОК сможет что-то изменить в международном олимпийском движении.

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Напомним, двукратная олимпийская чемпионка и министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом Международного олимпийского комитета (МОК) в ходе 144-й сессии МОК в Греции. Она стала первой женщиной на посту главы МОК и уже выступила за участие россиян в Олимпийских играх.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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