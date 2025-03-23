Республиканцы не хотят пускать Маска на интервью из-за резких выпадов

Окружение президента США Дональда Трампа выражает сомнения относительно того, стоит ли предпринимателю Илону Маску продолжать так часто давать интервью СМИ, сообщает NBC News со ссылкой на свои источники. Как указывает телеканал, Маск, обладая значительным влиянием, делает резкие замечания о системе социального обеспечения, что противоречит заявлениям Трампа и вызывает беспокойство среди членов республиканской партии.

«Эти опасения натолкнули некоторых союзников Трампа на вопрос, стоит ли миллиардеру продолжать давать так много интервью СМИ», — пишет NBC со ссылкой на четыре источника.

Источник из Белого дома сообщил, что высказывания Маска о социальном обеспечении не оказывают влияния на политику Трампа в этой сфере. Хотя могут возникать некоторые опасения, пенсионерам следует беспокоиться только о словах и действиях президента США.