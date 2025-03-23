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Регион
23 марта, 14:08

Март в Москве может стать самым тёплым за 146 лет

Синоптик Позднякова: Март в Москве может стать самым тёплым с 1879 года

В Московском регионе март может оказаться самым тёплым месяцем за 146 лет метеонаблюдений, особенно ярко это будет видно в последнюю декаду, когда столбик термометра превысит обычные показатели на 3 — 4 градуса. Об этом рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Первые две декады месяца превысили климатическую норму на 5 градусов. Велика вероятность, что март станет самым тёплым за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1879 года», – поделилась она.

Уже с 26 марта воздух начнёт прогреваться интенсивнее, и температура поднимется до отметки +17 градусов. Однако, по словам Поздняковой, очень велика вероятность дождей, они не дадут москвичам расслабиться и почувствовать себя как летом. Синоптик добавила, что тёплым окажется и начало апреля, когда также будут побиты погодные рекорды.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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