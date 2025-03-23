«Поддержал, но не уступил»: На Западе оценили тактику Путина на переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин не пошёл на компромиссы с противниками ни по одному ключевому вопросу в переговорах касательно Украины, несмотря на то, что он согласился двигаться к перемирию. Об этом сообщает газета Times.

«Доселе мы видели лишь дискуссии между Украиной и её западными союзниками о том, возможен ли мир в принципе и как его можно гарантировать. Президент Путин поддержал соглашение на словах, но при этом не уступил ни в одном важном вопросе», — говорится в тексте.

Тем не менее как подчёркивает автор, у Кремля имеются «свои мотивы для изменения стратегии». Он обратил внимание на слова Зеленского, который заявил о том, что Украина никогда не примет суверенитет России над новыми регионами и согласился с тем, что вернуть освобождённые территории силовым путём невозможно.