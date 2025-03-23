Россия и Белоруссия выделят представителей по договору о гарантиях безопасности

«Скоро мы планируем ввести институт спецпредставителей, который будет использовать ресурсы министерств иностранных дел России и Белоруссии. Их задача — следить за исполнением условий договора», — сказал Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1».

Он добавил, что этот документ раскрывает ключевые положения стратегических основ, таких как концепция безопасности Союзного государства и военная доктрина. Принятие этого договора открывает новый этап в совместном реагировании на вопросы безопасности. Это касается не только военной сферы, но и всех аспектов национальной безопасности.