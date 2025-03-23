Россия и Белоруссия выделят представителей по договору о гарантиях безопасности
Москва и Минск создадут специальные институты для контроля за выполнением договора о гарантиях безопасности. сообщил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
«Скоро мы планируем ввести институт спецпредставителей, который будет использовать ресурсы министерств иностранных дел России и Белоруссии. Их задача — следить за исполнением условий договора», — сказал Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1».
Он добавил, что этот документ раскрывает ключевые положения стратегических основ, таких как концепция безопасности Союзного государства и военная доктрина. Принятие этого договора открывает новый этап в совместном реагировании на вопросы безопасности. Это касается не только военной сферы, но и всех аспектов национальной безопасности.
Как сообщал и Life.ru, президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко 20 марта обсудили ситуацию на Украине и недавний визит белорусского лидера в Москву. Путин также рассказал о ходе российско-американских переговоров.