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Регион
23 марта, 20:33

Россия и Белоруссия выделят представителей по договору о гарантиях безопасности

Москва и Минск создадут специальные институты для контроля за выполнением договора о гарантиях безопасности. сообщил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

«Скоро мы планируем ввести институт спецпредставителей, который будет использовать ресурсы министерств иностранных дел России и Белоруссии. Их задача — следить за исполнением условий договора», — сказал Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1».

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Он добавил, что этот документ раскрывает ключевые положения стратегических основ, таких как концепция безопасности Союзного государства и военная доктрина. Принятие этого договора открывает новый этап в совместном реагировании на вопросы безопасности. Это касается не только военной сферы, но и всех аспектов национальной безопасности.

Как сообщал и Life.ru, президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко 20 марта обсудили ситуацию на Украине и недавний визит белорусского лидера в Москву. Путин также рассказал о ходе российско-американских переговоров.

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Лия Мурадьян
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