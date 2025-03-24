Суд начал рассмотрение ходатайства Михаила Ефремова об УДО
Актёр Михаил Ефремов по видео вышел на связь с Алексеевским судом в Белгородской области, где сегодня рассматривается ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО). На кадрах SHOT видно, что он спокоен и улыбается.
Суд по УДО для Ефремова. Видео © SHOT
«Ефремов Михаил Олегович, 1963 год рождения», – представился звёздный сиделец по просьбе судьи.
Адвокат Ефремова попросил закрыть заседание, так как будут разглашаться личные данные, а также информация о состоянии здоровья артиста.
Ранее актёр подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. А 17 марта появилась запись телефонного разговора Ефремова с другом, где осуждённый рассказывает о своём возможном освобождении и обещает устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода на свободу.