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24 марта, 07:07

Суд начал рассмотрение ходатайства Михаила Ефремова об УДО

Актёр Михаил Ефремов по видео вышел на связь с Алексеевским судом в Белгородской области, где сегодня рассматривается ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО). На кадрах SHOT видно, что он спокоен и улыбается.

Суд по УДО для Ефремова. Видео © SHOT

«Ефремов Михаил Олегович, 1963 год рождения», – представился звёздный сиделец по просьбе судьи.

Адвокат Ефремова попросил закрыть заседание, так как будут разглашаться личные данные, а также информация о состоянии здоровья артиста.

Актёр Михаил Ефремов навечно останется в белгородской колонии, но не весь
Актёр Михаил Ефремов навечно останется в белгородской колонии, но не весь

Ранее актёр подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. А 17 марта появилась запись телефонного разговора Ефремова с другом, где осуждённый рассказывает о своём возможном освобождении и обещает устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода на свободу.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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