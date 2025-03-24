Илон Маск ответил громким предсказанием на слова о том, что Трамп «предал» Киев
Маск назвал мир правильным выбором после упрёков в «предательстве» Трампом Киева
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск выразил уверенность, что Вашингтон и Киев сделают правильный выбор, если пойдут по пути мирного урегулирования конфликта. Бизнесмен сделал предсказание в соцсети X.
«Мы оглянемся на это через несколько лет и поймём, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», — написал руководитель DOGE.
Свой пост Маск выдал в ответ на слова одного из пользователей, который указал Трампу на ошибки во внешней политике по отношению к Украине и резко осудил позицию американского президента, посчитав, что тот «предал» Киев.
Ранее президент США Дональд Трамп обмолвился о позитивных сдвигах в переговорах с Россией и Украиной. Этот вопрос политик поднял в компании журналистов перед отбытием в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси. А также Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России в связи с ситуацией на Украине.
ТАСС / ЕРА