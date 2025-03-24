Илон Маск ответил громким предсказанием на слова о том, что Трамп «‎предал» Киев

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск выразил уверенность, что Вашингтон и Киев сделают правильный выбор, если пойдут по пути мирного урегулирования конфликта. Бизнесмен сделал предсказание в соцсети X.

«Мы оглянемся на это через несколько лет и поймём, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», — написал руководитель DOGE.