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Регион
24 марта, 07:58

Илон Маск ответил громким предсказанием на слова о том, что Трамп «‎предал» Киев

Маск назвал мир правильным выбором после упрёков в «предательстве» Трампом Киева

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск выразил уверенность, что Вашингтон и Киев сделают правильный выбор, если пойдут по пути мирного урегулирования конфликта. Бизнесмен сделал предсказание в соцсети X.

«Мы оглянемся на это через несколько лет и поймём, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова»,написал руководитель DOGE.

Свой пост Маск выдал в ответ на слова одного из пользователей, который указал Трампу на ошибки во внешней политике по отношению к Украине и резко осудил позицию американского президента, посчитав, что тот «предал» Киев.

Обеспечивающий Украину хаб может развалиться из-за Трампа
Обеспечивающий Украину хаб может развалиться из-за Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп обмолвился о позитивных сдвигах в переговорах с Россией и Украиной. Этот вопрос политик поднял в компании журналистов перед отбытием в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси. А также Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

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ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
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