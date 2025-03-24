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24 марта, 09:22

Похожий на бомбу предмет, найденный на стройке в Москве, оказался муляжом

Подозрительный предмет в Новой Москве, принятый за взрывное устройство, оказался муляжом. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Взрывное устройство оказалось муляжом»,приводит сообщение ТАСС.

Подозрительный предмет был найден на территории строительного городка в Новой Москве. Он выглядел, как мина-лепесток.

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Напомним, сегодня утром стало известно об обнаруженном на стройке предмете, похожем на мину-лепесток. Как писали СМИ, его нашли в поселении Воскресенское всего в 300 метрах от жилых домов.

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Ранее пресс-служба ФСБ показала ролик со взрывным устройством, которое злоумышленники хотели использовать для убийства митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова). По видео можно поднять, что бомбу прятали в пакете из-под сока.

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ТАСС / Александр Река

Юрий Лысенко
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