Похожий на бомбу предмет, найденный на стройке в Москве, оказался муляжом
Подозрительный предмет в Новой Москве, принятый за взрывное устройство, оказался муляжом. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Взрывное устройство оказалось муляжом», — приводит сообщение ТАСС.
Подозрительный предмет был найден на территории строительного городка в Новой Москве. Он выглядел, как мина-лепесток.
Напомним, сегодня утром стало известно об обнаруженном на стройке предмете, похожем на мину-лепесток. Как писали СМИ, его нашли в поселении Воскресенское всего в 300 метрах от жилых домов.
Ранее пресс-служба ФСБ показала ролик со взрывным устройством, которое злоумышленники хотели использовать для убийства митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова). По видео можно поднять, что бомбу прятали в пакете из-под сока.
ТАСС / Александр Река