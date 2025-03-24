Похожий на бомбу предмет, найденный на стройке в Москве, оказался муляжом

Подозрительный предмет в Новой Москве, принятый за взрывное устройство, оказался муляжом. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Взрывное устройство оказалось муляжом», — приводит сообщение ТАСС.

Подозрительный предмет был найден на территории строительного городка в Новой Москве. Он выглядел, как мина-лепесток.

Напомним, сегодня утром стало известно об обнаруженном на стройке предмете, похожем на мину-лепесток. Как писали СМИ, его нашли в поселении Воскресенское всего в 300 метрах от жилых домов.