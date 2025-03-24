Суд оставил под арестом топ-менеджеров «Макфы» Паршина и Тофана по делу о взятке

Директор по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлен Паршин и начальник службы закупа зерна Иван Тофан продолжат находиться под арестом. Такое решение принял Челябинский областной суд, оставив в силе предыдущее постановление суда. Оба топ-менеджера «Макфы» обвиняются в попытке получения взятки, сообщили в пресс-службе инстанции.

Следствие установило, что группа лиц, включая руководителей, планировала получить крупную взятку в размере более 16 миллионов рублей в период с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года. Денежные средства предназначались за подписание договоров на поставку пшеницы. До задержания они успели получить миллион рублей. Возбуждены уголовные дела. Отдельное дело возбуждено в отношении менеджера службы закупки зерна АО «Макфа», которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Владлена Паршина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 28 февраля, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 апреля», — говорится в сообщении.