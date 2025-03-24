Гидрометцентр выпустил важное заявление для жителей Москвы и Подмосковья

Между тем в понедельник, 24 марта, синоптики прогнозируют теплую погоду: температура в Москве поднимется до 13 градусов, а в области — до 14. В ночь с 24 на 25 марта в регион ожидаются дожди. Если осадки в ночное время окажутся незначительными, то во вторник днем дождь может стать более интенсивным.