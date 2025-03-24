Гидрометцентр выпустил важное заявление для жителей Москвы и Подмосковья
Жёлтый уровень погодной опасности объявили из-за ветра в Москве и Подмосковье
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В Москве и Подмосковье на сутки установлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ожидаемого усиления ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Порывы ветра могут достигать 15 м/с, что создает риск неблагоприятных метеорологических условий.
«Предупреждение будет действовать с 21:00 мск понедельника, 24 марта, до 21:00 мск вторника, 25 марта», — добавили в Гидрометцентре.
Между тем в понедельник, 24 марта, синоптики прогнозируют теплую погоду: температура в Москве поднимется до 13 градусов, а в области — до 14. В ночь с 24 на 25 марта в регион ожидаются дожди. Если осадки в ночное время окажутся незначительными, то во вторник днем дождь может стать более интенсивным.
Напомним, что на минувших выходных в Москве зафиксирован новый за 80 лет суточный рекорд атмосферного давления, показатели превысили отметку в 764 мм. рт. ст. Жителям Москвы посоветовали избегать высоких нагрузок и как следует отдохнуть, чтобы не почувствовать супервысокого атмосферного давления.