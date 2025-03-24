Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморье

Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Приморском крае, пилот успел катапультироваться. О ЧП с «‎Грачом» доложили в Минобороны РФ

«24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет», — сообщили в военном ведомстве.