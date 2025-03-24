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24 марта, 11:23

Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморье

Минобороны РФ: Самолёт Су-25 потерпел аварию в Приморье, пилот катапультировался

Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Приморском крае, пилот успел катапультироваться. О ЧП с «‎Грачом» доложили в Минобороны РФ

«24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет», — сообщили в военном ведомстве.

Полёт штурмовик совершал без боекомплекта. Борт ВКС России упал в безлюдной местности, в результате чего разрушений на земле нет. Предварительной причиной происшествия считается техническая неисправность. На место крушения самолёта уже вылетела комиссия ВКС России.

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Вертолёт потерпел крушение в Ленобласти

Ранее легкий самолёт потерпел крушение недалеко от дома для пожилых людей в Пенсильвании. На борту находились пять человек, все они были доставлены в больницу с травмами разной степени серьезности. Три человека погибли.

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Андрей Бражников
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