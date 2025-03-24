Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморье
Минобороны РФ: Самолёт Су-25 потерпел аварию в Приморье, пилот катапультировался
Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Приморском крае, пилот успел катапультироваться. О ЧП с «Грачом» доложили в Минобороны РФ
«24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет», — сообщили в военном ведомстве.
Полёт штурмовик совершал без боекомплекта. Борт ВКС России упал в безлюдной местности, в результате чего разрушений на земле нет. Предварительной причиной происшествия считается техническая неисправность. На место крушения самолёта уже вылетела комиссия ВКС России.
Ранее легкий самолёт потерпел крушение недалеко от дома для пожилых людей в Пенсильвании. На борту находились пять человек, все они были доставлены в больницу с травмами разной степени серьезности. Три человека погибли.
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