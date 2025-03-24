Делегации России и США возобновили переговоры после перерыва на обед
Представители России и США возобновили переговоры после кратковременного перерыва. Об этом сообщил источник, близкий к российской делегации. При этом он не уточнил, сколько времени займёт следующая часть обсуждений.
«Переговоры возобновились, стороны продолжили консультации после краткого перерыва на обед», — рассказал источник ТАСС.
Напомним, сегодня в Эр-Рияде началась встреча США и РФ. Она проходит в отеле The Ritz-Carlton. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стороны будут обсуждать безопасность судоходства в Чёрном море в рамках возобновления «зерновой сделки».
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