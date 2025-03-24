Замгендиректора Кубанского казачьего хора задержан после череды обысков
Силовики пришли с обысками к руководству Кубанского казачьего хора
Российские силовики провели обыски сразу у нескольких руководителей Кубанского казачьего хора, их подозревают в превышении полномочий. Об этом рассказали РИА «Новости» в правоохранительных структурах.
«Обыски прошли у заместителя финансового отдела, начальника концертного отдела и главного хормейстера», — отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что изначально уголовное дело возбуждено в отношении замгендиректора хора Виктора Захарченко-младшего, в рамках проводимого расследования и проводились указанные обыски. Он задержан. Кубанский казачий хор — это старейший национальный казачий коллектив в нашей стране, который появился в 1811 году.
Ранее стало известно о задержании замглавы Дубны Павла Гришина за превышение полномочий. Ему уже предъявили обвинение. Чиновник в апреле 2022 года находился на должности гендиректора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства». Он, воспользовавшись служебным положением, незаконным путём получил денежное вознаграждение в размере 10% от свободного остатка прибыли компании.
ТАСС / Кирилл Кухмарь