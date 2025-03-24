Замгендиректора Кубанского казачьего хора задержан после череды обысков

Российские силовики провели обыски сразу у нескольких руководителей Кубанского казачьего хора, их подозревают в превышении полномочий. Об этом рассказали РИА «Новости» в правоохранительных структурах.

Он напомнил, что изначально уголовное дело возбуждено в отношении замгендиректора хора Виктора Захарченко-младшего, в рамках проводимого расследования и проводились указанные обыски. Он задержан. Кубанский казачий хор — это старейший национальный казачий коллектив в нашей стране, который появился в 1811 году.