В ДНР зафиксировано максимальное число погибших и раненых с начала года
За прошедшую неделю украинские военные убили семерых гражданских лиц в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Согласно предоставленным данным, с 17 по 23 марта в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек, ещё 50, среди которых четыре ребёнка, — получили ранения. Уточняется, что с начала текущего года украинские силы убили 61 человека в ДНР и ранили 405. За весь период конфликта число жертв среди мирных жителей республики составило 9 631, а пострадавших — 15 482.
Ранее сообщалось, что женщина скончалась при обстреле села Новостроевка-Первая в Белгородской области. Дрон противника ударил по автомобилю, в котором находились две женщины. Мать погибла от полученных травм до прибытия медиков, а её дочь получила серьёзные ранения и была госпитализирована с травматической ампутацией ноги. К сожалению, позже она также умерла.
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