В ДНР зафиксировано максимальное число погибших и раненых с начала года

За прошедшую неделю украинские военные убили семерых гражданских лиц в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Согласно предоставленным данным, с 17 по 23 марта в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек, ещё 50, среди которых четыре ребёнка, — получили ранения. Уточняется, что с начала текущего года украинские силы убили 61 человека в ДНР и ранили 405. За весь период конфликта число жертв среди мирных жителей республики составило 9 631, а пострадавших — 15 482.