Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 17:49

В ДНР зафиксировано максимальное число погибших и раненых с начала года

За прошедшую неделю украинские военные убили семерых гражданских лиц в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Согласно предоставленным данным, с 17 по 23 марта в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек, ещё 50, среди которых четыре ребёнка, — получили ранения. Уточняется, что с начала текущего года украинские силы убили 61 человека в ДНР и ранили 405. За весь период конфликта число жертв среди мирных жителей республики составило 9 631, а пострадавших — 15 482.

42-летний москвич стал жертвой удара ВСУ по машине на трассе в Ростовской области
42-летний москвич стал жертвой удара ВСУ по машине на трассе в Ростовской области

Ранее сообщалось, что женщина скончалась при обстреле села Новостроевка-Первая в Белгородской области. Дрон противника ударил по автомобилю, в котором находились две женщины. Мать погибла от полученных травм до прибытия медиков, а её дочь получила серьёзные ранения и была госпитализирована с травматической ампутацией ноги. К сожалению, позже она также умерла.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar