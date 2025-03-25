Зеленский расширит контракт для 18-летних на погранслужбу и Нацгвардию
Лидер киевского режима Владимир Зеленский анонсировал расширение контракта для молодёжи на службу в пограничных войсках и в национальной гвардии. В ходе обращения к гражданам он заявил, что изменения коснутся украинцев в возрасте 18-24 лет, которые пока не подлежат мобилизации.
«Мы будем расширять её <...> будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев. Этот опыт нужно расширять на Национальную гвардию Украины и подразделения пограничников», — сказал он.
Ранее на Украине начался набор контрактников в возрасте от 18 до 24 лет. Первые парни принесли присягу 10 марта. Контракт действует год, отработавшим его обещают отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.
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