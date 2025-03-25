Зеленский расширит контракт для 18-летних на погранслужбу и Нацгвардию

Лидер киевского режима Владимир Зеленский анонсировал расширение контракта для молодёжи на службу в пограничных войсках и в национальной гвардии. В ходе обращения к гражданам он заявил, что изменения коснутся украинцев в возрасте 18-24 лет, которые пока не подлежат мобилизации.