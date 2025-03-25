Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске раскрыл участие мошенников в деле

Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, оставивший часть населённого пункта без электричества, признался, что пошёл на преступление по наводке мошенников. Об этом докладывает региональное МВД.

«Следствием установлено, что в середине марта 20-летний житель республиканской столицы, поддавшись на уловки телефонных мошенников, взял кредит в банке на сумму 200 тысяч рублей и перевёл деньги злоумышленникам», — говорится в сообщении.