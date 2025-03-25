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Регион
25 марта, 06:26

Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске раскрыл участие мошенников в деле

Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, оставивший часть населённого пункта без электричества, признался, что пошёл на преступление по наводке мошенников. Об этом докладывает региональное МВД.

«Следствием установлено, что в середине марта 20-летний житель республиканской столицы, поддавшись на уловки телефонных мошенников, взял кредит в банке на сумму 200 тысяч рублей и перевёл деньги злоумышленникам», — говорится в сообщении.

Мужчине пригрозили, что средства направят в ВСУ и его будет ждать срок. Они предложили отдать деньги назад, но только после поджога станции в Горно-Алтайске.

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Напомним, 20 марта на электростанции в Горно-Алтайске случился поджог, в результате которого жители остались без электричества. Вскоре правоохранители задержали 20-летнего студента техникума. Он не успел далеко уйти и был схвачен по горячим следам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus

Николай Рюмин
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