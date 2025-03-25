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25 марта, 08:22

Депутат Шеремет назвал атаку ВСУ по объектам энергетики Крыма актом терроризма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ photo.ua

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ photo.ua

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку Вооруженных сил Украины на глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму актом терроризма.

«Эти судорожные атаки врага – акт терроризма. Они направлены на срыв мирных инициатив и доказывают, что с нынешним киевским режимом бесполезно вести переговоры», – отметил Шеремет в интервью РИА Новости.

По его словам, Зеленский и его команда не способны на конструктивный диалог, и скоро в этом убедятся даже американцы. Шеремет добавил, что киевский режим понесет ответственность за свои действия, и заслуженное возмездие настигнет как тех, кто отдавал приказы, так и тех, кто их исполнял.

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Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО успешно отразили атаки ВСУ на глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму. Данное месторождение используется, чтобы снабжать газом жителей и предприятия полуострова. Атаковав его, Киев в очередной раз нарушил договорённость о запрете бить по энергетической инфраструктуре.

Марина Фещенко
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