Депутат Шеремет назвал атаку ВСУ по объектам энергетики Крыма актом терроризма

По его словам, Зеленский и его команда не способны на конструктивный диалог, и скоро в этом убедятся даже американцы. Шеремет добавил, что киевский режим понесет ответственность за свои действия, и заслуженное возмездие настигнет как тех, кто отдавал приказы, так и тех, кто их исполнял.