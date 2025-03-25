Карасин назвал вероятным продолжение переговоров с США по Украине

Переговоры между Россией и США по Украине могут быть продолжены. Об этом сообщил член российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Пока мы не обсуждали, но посмотрим, вполне вероятно», — сказал он в беседе с РИА «Новости», отвечая на вопрос, могут ли быть продолжены российско-американские переговоры на экспертном уровне.