Карасин назвал вероятным продолжение переговоров с США по Украине
Сенатор Карасин: Переговоры между РФ и США по Украине могут быть продолжены
Переговоры между Россией и США по Украине могут быть продолжены. Об этом сообщил член российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
«Пока мы не обсуждали, но посмотрим, вполне вероятно», — сказал он в беседе с РИА «Новости», отвечая на вопрос, могут ли быть продолжены российско-американские переговоры на экспертном уровне.
Напомним, что вчера, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями РФ и США. Встреча продолжалась более 12 часов. Согласно источникам, совместное заявление Кремля и Белого дома по результатам переговоров будет опубликовано сегодня, 25 марта. Григорий Карасин по окончанию встречи заявил, что она была «полезной».
Telegram / МИД России