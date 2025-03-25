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25 марта, 09:06

Карасин назвал вероятным продолжение переговоров с США по Украине

Сенатор Карасин: Переговоры между РФ и США по Украине могут быть продолжены

Переговоры между Россией и США по Украине могут быть продолжены. Об этом сообщил член российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Пока мы не обсуждали, но посмотрим, вполне вероятно», — сказал он в беседе с РИА «Новости», отвечая на вопрос, могут ли быть продолжены российско-американские переговоры на экспертном уровне.

Напомним, что вчера, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями РФ и США. Встреча продолжалась более 12 часов. Согласно источникам, совместное заявление Кремля и Белого дома по результатам переговоров будет опубликовано сегодня, 25 марта. Григорий Карасин по окончанию встречи заявил, что она была «полезной».

Российская сторона осталась с хорошим настроением после встречи с США в Эр-Рияде
Российская сторона осталась с хорошим настроением после встречи с США в Эр-Рияде
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Telegram / МИД России

Наталья Демьянова
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