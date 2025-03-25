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25 марта, 09:05

Российская делегация покинула Эр-Рияд после переговоров с США

Российская делегация завершила переговоры с американскими представителями в Эр-Рияде и покинула столицу Саудовской Аравии. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, нашим коллегам из РИА «Новости».

Первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что делегация вылетела из Эр-Рияда и ожидается её прибытие в Россию сегодня вечером.

Переговоры, о которых идёт речь, стартовали в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени и продолжались до позднего вечера. Россию на встрече представляли Григорий Карасин, глава международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ.

Российская сторона осталась с хорошим настроением после встречи с США в Эр-Рияде
Российская сторона осталась с хорошим настроением после встречи с США в Эр-Рияде

Основное внимание было уделено возможности возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море, которая была обсуждена в ходе последнего телефонного разговора между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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Shutterstock / FOTODOM/ SLSK Photography

Марина Фещенко
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