В Кремле ответили на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа
Песков: На данный момент нет планов на разговор Путина и Трампа
Россия и США в настоящее время не собираются проводить переговоры на самом высоком уровне, однако эти намерения могут быть оперативно пересмотрены в случае необходимости. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Пока в планах разговора на высшем уровне нет. При необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Напомним, Путин пообщался по телефону с Трампом 15 марта, разговор продлился более двух часов. Главы государств обсудили отношения между странами и поговорили об Украине. Позже американский лидер назвал рациональным дискуссию с Путиным. Сообщалось, что президенты могут провести очные переговоры уже в ближайшие месяцы.
ТАСС / Михаил Метцель