В Кремле ответили на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа

Россия и США в настоящее время не собираются проводить переговоры на самом высоком уровне, однако эти намерения могут быть оперативно пересмотрены в случае необходимости. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.



«Пока в планах разговора на высшем уровне нет. При необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.