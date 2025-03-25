Разговор Путина и Трампа
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Регион
25 марта, 09:39

В Кремле ответили на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа

Песков: На данный момент нет планов на разговор Путина и Трампа

Россия и США в настоящее время не собираются проводить переговоры на самом высоком уровне, однако эти намерения могут быть оперативно пересмотрены в случае необходимости. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Пока в планах разговора на высшем уровне нет. При необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Напомним, Путин пообщался по телефону с Трампом 15 марта, разговор продлился более двух часов. Главы государств обсудили отношения между странами и поговорили об Украине. Позже американский лидер назвал рациональным дискуссию с Путиным. Сообщалось, что президенты могут провести очные переговоры уже в ближайшие месяцы.

Карасин назвал вероятным продолжение переговоров с США по Украине
Карасин назвал вероятным продолжение переговоров с США по Украине
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ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Демьянова
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