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Регион
25 марта, 10:03

Везу в пекло: «Аид» показал «пророческое» фото из Суджи

Командир спецназа «Ахмат» показал «пророческую» надпись на разбитой машине ВСУ

Суджа, 2025 год. Автор фото неизвестен

Суджа, 2025 год. Автор фото неизвестен

Командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» разместил в соцсетях фотографию разрушенного автомобиля ВСУ с надписью «везу в пекло». Рядом с машиной модели «Ока» позирует неизвестный российский боец.

В подписи к фото «Аид» сыронизировал: «Архивное. Суджа. Как съездили?»

Боец Разведчик рассказал, какая операция вдохновила Армию России на прорыв по трубе в Судже
Боец Разведчик рассказал, какая операция вдохновила Армию России на прорыв по трубе в Судже

Как ранее сообщал Life.ru, об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Важную роль в этом сыграла дерзкая операция Армии России под названием «Поток». На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода.

Марина Фещенко
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