Везу в пекло: «Аид» показал «пророческое» фото из Суджи

Командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» разместил в соцсетях фотографию разрушенного автомобиля ВСУ с надписью «везу в пекло». Рядом с машиной модели «Ока» позирует неизвестный российский боец.

Как ранее сообщал Life.ru, об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Важную роль в этом сыграла дерзкая операция Армии России под названием «Поток». На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода.