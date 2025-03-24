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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 марта, 16:45

Боец Разведчик рассказал, какая операция вдохновила Армию России на прорыв по трубе в Судже

Боец СВО Разведчик: ВС РФ уже использовали трубу на Авдеевском направлении

Операция «Поток», в ходе которой Армия Россия переломила ход боевых действий в Курской области, внезапно обрушившись на боевиков ВСУ, была не первой в своём роде. Аналогичных успехов бойцы ВС РФ смогли достигнуть при использовании трубы на Авдеевском направлении в прошлом году. Об этом напомнил боец СВО с позывным Разведчик.

«Такая же труба длиной 4 км у нас была на Курдюмовке. Правда, там она была оросительная, а здесь метановая. Вела от Светлодарска до самой Курдюмовки и даже до Андреевки. Мы два месяца своих пацанов кормили и снабжали благодаря ей», — подчеркнул собеседник RT.

У участников операции «Поток» развилась горная болезнь во время броска на 15 км по трубе в Суджу
У участников операции «Поток» развилась горная болезнь во время броска на 15 км по трубе в Суджу

По его словам, при планировании и организации операции «Поток» в Курской области пригодился боевой опыт бригады «Ветераны». Именно они аналогичным образом зашли в тыл ВСУ на Авдеевском направлении, разрушив оборону противника.

Участники операции «Поток» рассказали о хитрости, которая сбила с толку бойцов ВСУ
Участники операции «Поток» рассказали о хитрости, которая сбила с толку бойцов ВСУ

Операция Армии России «Поток» стал важным этапом в освобождении Суджи. На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Борис Эльфанд
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