Операция «Поток», в ходе которой Армия Россия переломила ход боевых действий в Курской области, внезапно обрушившись на боевиков ВСУ, была не первой в своём роде. Аналогичных успехов бойцы ВС РФ смогли достигнуть при использовании трубы на Авдеевском направлении в прошлом году. Об этом напомнил боец СВО с позывным Разведчик.

«Такая же труба длиной 4 км у нас была на Курдюмовке. Правда, там она была оросительная, а здесь метановая. Вела от Светлодарска до самой Курдюмовки и даже до Андреевки. Мы два месяца своих пацанов кормили и снабжали благодаря ей», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, при планировании и организации операции «Поток» в Курской области пригодился боевой опыт бригады «Ветераны». Именно они аналогичным образом зашли в тыл ВСУ на Авдеевском направлении, разрушив оборону противника.