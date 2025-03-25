В Соцзащите США начали разбираться с «мёртвыми душами», которые получали деньги от государства

В США начали очищать списки соцзащиты страны от так называемых «мёртвых душ». Всех числящихся в базе данных людей старше 120 лет автоматически признают умершими. Таким образом удалось зачистить уже около 7 млн американцев.

«За прошедшие три недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 7 млн владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Осталось ещё около 5 млн», — рассказал Департамент эффективности государственного управления (DOGE) на своей странице в Х.