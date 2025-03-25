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25 марта, 11:11

В Соцзащите США начали разбираться с «мёртвыми душами», которые получали деньги от государства

DOGE: Соцзащита США признала умершими 7 млн американцев старше 120 лет

В США начали очищать списки соцзащиты страны от так называемых «мёртвых душ». Всех числящихся в базе данных людей старше 120 лет автоматически признают умершими. Таким образом удалось зачистить уже около 7 млн американцев.

«За прошедшие три недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 7 млн владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Осталось ещё около 5 млн», рассказал Департамент эффективности государственного управления (DOGE) на своей странице в Х.

Система соцобеспечения в США, по словам главы ведомства Илона Маска, стала крупнейшим случаем мошенничества в стране. Соцзащита на протяжении многих лет выделяла средства якобы людям, возраст которых превышал 120 лет.

Напомним, что первым внимание на большое количество долгожителей в Штатах обратил внимание Илон Маск. По его данным, Минфин США ежегодно платит более $100 млрд неизвестным людям, которые давно умерли. Ситуация дошла и до президента США, который обратил внимание на 360-летнего гражданина, числящегося в списке получающих пособия. Он пообещал покончить с этой мошеннической схемой.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Полина Никифорова
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