Политолог объяснил Life.ru длительность переговоров США и России в Эр-Рияде

Политолог Дмитрий Еловский в беседе с Life.ru объяснил длительность переговоров делегаций США и России в Эр-Рияде. По его словам, обычно встреча идёт по определённому графику и останавливается, чтобы сверить позиции с руководством стран. Однако в данном случае американский лидер Дональд Трамп сильно подгоняет процесс, так как ему нужно показать результаты к 20 апреля.

Или не результаты, но хотя бы прогресс в переговорах. Трамп стилистически предпочитает быстрые действия и быстрые решения. Поэтому его делегация будет сидеть хоть 12 часов, хоть сутками напролёт, чтобы уложиться в сроки. Дмитрий Еловский Политолог

Собеседник Life.ru отмечает, что российская же делегация никуда не торопится, но использует такие длительные переговоры в своих целях. Для РФ это отличный случай посмотреть на оппонентов, воспользоваться их усталостью и потерей концентрации, оценить их возможности в такой экстремальной ситуации.

«Недаром же в нашей делегации сидят бывшие силовики и сверхопытные дипломаты. Чем больше сейчас российское руководство будет получать информации о качестве и компетенциях переговорной группы оппонента, тем легче потом будет с ними работать», — заключает эксперт.