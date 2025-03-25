В Кремле высказались о проведении трёхсторонней встрече с США и Украиной

Россия, США и Украина пока не планируют проводить трёхстороннюю встречу. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока о такой встрече разговоров не ведётся», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.