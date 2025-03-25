Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 09:54

В Кремле высказались о проведении трёхсторонней встрече с США и Украиной

Песков: Трёхсторонняя встреча РФ, США и Украины пока не планируется

Россия, США и Украина пока не планируют проводить трёхстороннюю встречу. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока о такой встрече разговоров не ведётся», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Напомним, что накануне в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями России и США. Встреча продолжалась более 12 часов. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин по окончанию встречи заявил, что она была «полезной». Однако позиции РФ и США по Украине не всегда совпадали, отметил Карасин. Позитивно о встрече высказались и в Вашингтоне. Администрация США считает консультации продуктивными и готовится в ближайшее время сделать официальное заявление.

Карасин назвал вероятным продолжение переговоров с США по Украине
Карасин назвал вероятным продолжение переговоров с США по Украине
Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar