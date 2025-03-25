В Кремле высказались о проведении трёхсторонней встрече с США и Украиной
Песков: Трёхсторонняя встреча РФ, США и Украины пока не планируется
Россия, США и Украина пока не планируют проводить трёхстороннюю встречу. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока о такой встрече разговоров не ведётся», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, что накануне в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями России и США. Встреча продолжалась более 12 часов. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин по окончанию встречи заявил, что она была «полезной». Однако позиции РФ и США по Украине не всегда совпадали, отметил Карасин. Позитивно о встрече высказались и в Вашингтоне. Администрация США считает консультации продуктивными и готовится в ближайшее время сделать официальное заявление.
Life.ru