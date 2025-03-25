Эстонская православная церковь добавила в название одно слово, чтобы не быть похожей на РПЦ

Тартуский уездный суд позволил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) изменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. Об этом пишет местный портал гостелерадио ERR.

В мае прошлого года власти страны обвинили Русскую православную церковь (РПЦ) в поддержке спецоперации на Украине. Тогдашний глава МВД Лаури Ляэнеметс призвал ЭПЦ к разрыву связей с Москвой. Руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что МВД Эстонии таким образом хочет уничтожить ЭПЦ и загнать верующих под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

В результате под давлением властей в ноябре ЭПЦ убрала упоминание Московского патриархата (МП) из своего названия, однако МВД этого показалось мало. Тогда церковь захотела называться «Эстонская христианская православная церковь», но против выступил уже регистрационный отдел, где заявили, что название неправомерно охватывает всех православных в Эстонии и вводит в заблуждение. Суд в итоге встал на сторону религиозной организации, разрешив ей называться Эстонской христианской православной церковью (ЭХПЦ).