Путин и Трамп сейчас заслушивают итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде
Лавров: Путину и Трампу докладывают об итогах переговоров РФ и США в Эр-Рияде
В настоящее время президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп получают отчёты о результатах российско-американских переговоров, прошедших в Эр-Рияде. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
Лавров подчеркнул, что переговоры завершились и сейчас идет информирование обоих президентов о предварительных результатах, достигнутых на встрече. Он добавил, что основное внимание было уделено вопросам безопасного судоходства в Чёрном море, как и договаривались Путин и Трамп.
Переговоры делегаций России и США состоялись 24 марта в Эр-Рияде. Россию на встрече представляли Григорий Карасин, глава международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Основное внимание было уделено возможности возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море. Российские делегаты покинули ОАЭ по завершении встречи. Кремль не станет обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.