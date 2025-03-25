Путин и Трамп сейчас заслушивают итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

В настоящее время президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп получают отчёты о результатах российско-американских переговоров, прошедших в Эр-Рияде. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Лавров подчеркнул, что переговоры завершились и сейчас идет информирование обоих президентов о предварительных результатах, достигнутых на встрече. Он добавил, что основное внимание было уделено вопросам безопасного судоходства в Чёрном море, как и договаривались Путин и Трамп.