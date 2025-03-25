Политолог раскрыл возможные причины сокрытия итогов переговоров РФ и США
Марков: Итоги переговоров РФ и США скрывают, так как договорились до серьёзного
Политолог Сергей Марков раскрыл возможные причины, почему скрывают итоги переговоров России и США в Эр-Рияде. По его мнению, стороны могли ни о чём не договориться и теперь совещаются, как объявить это. Также он выразил мнение, что в ходе беседы делегаты могли прийти к общему важному решению.
«Россия добилась каких то таких существенных пунктов, которые будут трудны для украинского режима. Поэтому теперь американцы выбивают согласие на это у украинской делегации», — написал Марков ещё одну версию в своём телеграм-канале.
Политолог отметил, что Москва и Вашингтон могли договориться до чего-то очень серьёзного, что требует согласия высшего политического руководства. Кроме того, технический характер переговоров может предполагать какую-то особенную конфиденциальность. Которую, по его словам, пока никто не может понять.
Ранее в Кремле сообщили, что Москва не станет обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде. На переговорах обсуждались технические моменты, и информация уже передана руководству государств. Напомним, что встреча прошла в Саудовской Аравии и продлилась 12 часов.
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