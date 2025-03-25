Политолог раскрыл возможные причины сокрытия итогов переговоров РФ и США

Политолог Сергей Марков раскрыл возможные причины, почему скрывают итоги переговоров России и США в Эр-Рияде. По его мнению, стороны могли ни о чём не договориться и теперь совещаются, как объявить это. Также он выразил мнение, что в ходе беседы делегаты могли прийти к общему важному решению.

«Россия добилась каких то таких существенных пунктов, которые будут трудны для украинского режима. Поэтому теперь американцы выбивают согласие на это у украинской делегации», — написал Марков ещё одну версию в своём телеграм-канале.