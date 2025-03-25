«Противоречат администрации Трампа»: Лавров указал на позицию Европы по Украине
Лавров: Европа противоречит позиции США по урегулированию конфликта на Украине
Мнение европейских государств открыто расходится с позицией администрации президента США Дональда Трампа, которая касается предварительных условий для разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.
«Они прямо противоречат администрации Трампа, которая устами и самого президента, устами госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности (Майка. — Прим. Life.ru) Уолтца чётко сказала, что сейчас идут предварительные переговоры параметров окончательного урегулирования», — поделился министр в интервью Первому каналу.
Ранее Лавров сообщил, что президенту России Владимиру Путину и его коллеге Дональду Трампу докладывают об итогах переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Основное внимание на встрече было уделено вопросам безопасного судоходства в Чёрном море. Напомним, что ранее завершились переговоры делегаций Москвы и США в Саудовской Аравии, которые продлились 12 часов. Кремль не будет обнародовать итоги встречи.
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